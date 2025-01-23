İsrail Ordusu Cenin'de Yıkım Gerçekleştirdi: Dört Katlı Ev Enkaz Haline Geldi

İsrail Ordusu Burkin Köyünde Yıkım Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine yönelik saldırılarına devam ediyor. Cenin'e bağlı Burkin köyünde, Filistinli silahlı direniş unsurlarının sığındığı dört katlı bir ev yerle bir edildi. Sonuç olarak, bölge halkı, saatler süren bu saldırıların ardından yalnızca enkazla karşılaştı.

Ev Sahibi Umm Ahmed’in Duygusal Anlatımı

Yıkılan evin sahibi Umm Ahmed, oğlu Ahmed Massad'ın iki yıl önce gerçekleştirilen bir saldırıda hayatını kaybettiğini belirterek, "Filistinli şehit annesi olarak evimi herkese açtım" ifadelerini kullandı. Umm Ahmed, evine gelen Filistinli direnişçilerin ardından sivil giyimli İsrail askerlerinin evlerine geldiğini, komşusuna müdahale etme girişiminde bulunduklarını aktardı.

Çatışmaların Şiddeti Artıyor

Umm Ahmed, İsrail güvenlik güçlerinin ev sahiplerine, çıkmaları için hoparlörlerle çağrı yaptığını ve ardından göz yaşartıcı gaz kullandıklarını ifade etti. Tüm bu yaşananların ardından, İsrail ordusu, zırhlı araçlar ve iş makineleriyle bölgeye geldi.

Bölgedeki çatışmalarda, Umm Ahmed, evden ayrıldıktan sonra bir Filistinlinin vurulduğunu ve alıkonulduğunu da belirtti. Direnişçilerin, İsrail askerleriyle saatler süren çatışmalarda oldukça yüksek infilak gücünde patlayıcılar kullanıldığını bildirdi.

İsrail’in Batı Şeria’daki Baskıları Devam Ediyor

İsrail’in, Gazze'de sağlanan ateşkesten sonra Batı Şeria’daki baskılarını artırdığı görülüyor. 19 Ocak’tan itibaren yapılan bu baskılar, bölgedeki kontrol noktalarının sayısını 898'e yükseltmiş durumda. Bu noktalar, Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayarak uzun beklemelere neden oluyor.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da güvenlik konseptinin değiştiğini duyurduktan sonra, hükümetin bu durumu savaş hedefleri arasına aldığını açıkladı. Hükümet yetkilileri, Cenin'e yapılan saldırıları desteklerken, bu tür baskınların devam edeceğini belirtti.