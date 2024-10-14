İsrail Ordusu Cenin'den Çekildi

İsrail Ordusu Cenin'ye Gerçekleştirdiği Baskınların Ardından Geri Çekildi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 8 saat süren baskınlar düzenledikten sonra bölgeden çekildi. Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi, bu olayla ilgili A.A. muhabirine önemli duyurularda bulundu.

Baskın Süreci ve Çekilme

Ubeydi, İsrail güçlerinin, Cenin Mülteci Kampı'nda bir evi kuşatarak baskına başladığını, ancak yapılan aramalarda evde kimseyi bulamadıklarını ifade etti. Ayrıca, baskınlarda iş makinelerinin kullanılması nedeniyle bölgenin altyapısında önemli hasarlar meydana geldiğini belirtti.

Yaşanan Can Kaybı ve Yaralanmalar

Filistin Sağlık Bakanlığı, baskınlar sırasında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucunda iki Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Filistin Kızılayı ise, bu süreçte yaralanan dört kişiye acil müdahale gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Artan Gerilim ve Baskınlar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik yapılan gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemleniyor.