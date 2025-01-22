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İsrail Ordusu Cenin Kentinde Operasyonlarına 2. Gününde Devam Ediyor

İsrail ordusu, Cenin'de saldırılarını sürdürürken, 10 Filistinli hayatını kaybetti. Askeri buldozerler altyapıyı yıkmaya başladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:50
İsrail Ordusu Cenin Kentinde Operasyonlarına 2. Gününde Devam Ediyor

İsrail Ordusu Cenin'de Saldırılarını Genişletiyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kenti ve mülteci kampında sürdürdüğü saldırıların 2. gününde, operasyonlarını genişleterek birçok mahalleyi hedef aldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, ordunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda şu ana kadar 10 Filistinli hayatını kaybetti, 40 Filistinli ise yaralandı. Bölgeden gelen bilgiler, silahlı çatışma ve patlama seslerinin sık duyulduğunu gösteriyor.

Askeri Eylemler ve Altyapı İhlalleri

Askeri buldozerler, Filistinlilere ait mülkleri ve ticari işletmeleri yıkmaya başladı. İsrail ordusu, Şin Bet ve polis ile birlikte, Cenin'deki "terör faaliyetlerini engelleme" amacıyla "Demir Duvar" adlı askeri bir operasyon başlattı.

İHA Saldırıları ve Politik Gelişmeler

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, operasyon, altyapıyı hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla başlatıldı. Bu saldırılar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki ateşkesten memnun olmayan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i memnun etme girişimi olarak değerlendiriliyor.

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