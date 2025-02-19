İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'na Girişleri Engelledi

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nda binlerce Filistinlinin evlerine dönmesini engelleyerek şiddetli bir müdahalede bulundu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:56
İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'na Girişleri Engelledi

İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin Girişini Engelledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda binlerce Filistinlinin evlerine geri dönmesini engelledi. Gazeteciler, Filistin Sivil İşleri Heyeti'nin açıklandığına göre, kampa geri dönme izni olduğu duyurulmasına rağmen, kampa dönüş girişiminde bulunan kalabalığa sert müdahale eden askerleri görüntüledi.

Filistinliler Geri Dönüş İçin Toplandı

Cenin Mülteci Kampı sakinlerinden Besma Meşarika, AA'ya yaptığı açıklamada, "Kampın girişinde toplanıp, kampımıza ne olduğunu görmek için geri dönmeye çalıştık ancak İsrail ordusu bizi engelledi ve uzaklaştırdı" sözlerini dile getirdi. Evinin yıkıldığı bilgisini aldığını belirten Meşarika, "Tamamen yanmış olsa bile evimin enkazını görmek istiyorum" dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Son Gelişmeler

İsrail ordusu, 19 Ocak 2023'te Gazze'de varılan ateşkesin ardından, 21 Ocak'la birlikte Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir operasyon başlattı. Cenin'deki operasyonlar, 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta ise Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesine kadar genişledi. 8 Şubat'ta Tamun'daki askerler geri çekilirken, 9 Şubat'ta saldırılar tekrar Nur Şems Mülteci Kampı'na yöneltildi.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı ve bölgedeki altyapı ciddi şekilde tahrip oldu. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yapılan saldırılarda ise 917 Filistinli hayatını kaybetti ve 7 bine yakın kişi yaralandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda binlerce...

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda binlerce Filistinlinin evlerine dönmesini engelledi. AA, İsrail ordusuyla irtibatı sağlayan Filistin Sivil İşleri Heyetinin, kamp sakinlerinin belirli bir süre kampa geri dönmelerine izin verildiğini duyurmasının ardından Cenin Mülteci Kampı'nın ana girişinde toplanan binlerce Filistinliyi görüntüledi. Ancak İsrail askerleri kampın ana girişinde toplanan binlerce Filistinliyi güç kullanarak kampın girişinden uzaklaştırdı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda binlerce...

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda binlerce Filistinlinin evlerine dönmesini engelledi. AA, İsrail ordusuyla irtibatı sağlayan Filistin Sivil İşleri Heyetinin, kamp sakinlerinin belirli bir süre kampa geri dönmelerine izin verildiğini duyurmasının ardından Cenin Mülteci Kampı'nın ana girişinde toplanan binlerce Filistinliyi görüntüledi. Ancak İsrail askerleri kampın ana girişinde toplanan binlerce Filistinliyi güç kullanarak kampın girişinden uzaklaştırdı.

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