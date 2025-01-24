İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'na Saldırılarını Yoğunlaştırdı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik 4 gündür sürdürdüğü saldırıları yoğunlaştırdı. Görgü tanıklarından gelen bilgilere göre, ordunun takviye güç gönderdiği kamp çevresinde sık sık patlama ve çatışma sesleri duyulmakta.

Bölgedeki altyapıyı hedef alan İsrail ordusuna ait buldozerler, dükkanlar ve diğer yapılara zarar vermeyi sürdürüyor. Cenin Mülteci Kampı, yaşanan bu saldırılar nedeniyle büyük bir yıkıma uğramaktadır.

Gazze'de imzalanan ateşkesin 19 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olması sonrasında, İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü Cenin'e"Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti ve yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Ayrıca, bölgedeki su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vermiş olan İsrail ordusu, birçok evin yıkılmasına da neden oldu. Cenin bölgesindeki insani durum giderek kötüleşirken, sivil kayıplar ve altyapı hasarları artış göstermekte.