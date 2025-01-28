İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'nda Mescidi Yıktı: Filistin'den Sert Tepki

Filistin'den Sert Tepki: Cenin'deki Mescit Yıkımı

Filistin Vakıflar ve Dışişleri bakanlıkları, İsrail ordusunun işgal altındaki Cenin Mülteci Kampı'nda bir mescidi yıkmasını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

Yıkılan Mescit: Hamza Mescidi

Vakıflar Bakanlığı, yaptığı açıklamada; İsrail'in Cenin Kampı'nda yürüttüğü tahribat uygulamaları çerçevesinde, bugün Hamza Mescidi'ni yıktığını belirtti. Yıkma eylemi, İslam'ın kutsal değerlerine karşı açık bir saldırı olarak tanımlandı. Ayrıca, ibadethaneleri koruması gereken uluslararası hukuk ve anlaşmalara karşı açık bir ihlal olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İşlenen bu suç, işgal güçlerinin halkımıza ve kutsal mekanlarımıza karşı sürdürdüğü gerginliğin artırılması politikasının bir parçası olup, halkımızın kimliğini ve dini mirasını zedelemeyi amaçlayan yeni bir emrivaki dayatma çabalarının devamı niteliğindedir."

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı da, İsrail'in işlediği suçlar ve yaptığı tahribatı kınadı. Bakanlık, bu eylemlerin sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Son Gelişmeler

18 Ocak'ta Gazze'de varılan ateşkesin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 50 kişi yaralandı.