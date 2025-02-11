İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampında Patlayıcılarla Ev Yıktı

İsrail ordusu, 21 gündür devam eden saldırıları çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda daha önce öldürdüğü bir Filistinlinin evini yıktı. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Temmuz ayında İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaşamını kaybeden Nidal el-Amir'in evi, yerleştirilen patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Çeşitli sosyal medya platformlarında kullanıcılar, Nidal el-Amir'in evinin patlatılmasına yönelik görüntüleri paylaşarak tepkilerini dile getirdiler. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, bu saldırının devam eden gerginliğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Saldırıları

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren sakinlik sürecinde, 21 Ocak Salı günü Cenin kentine yönelik "Demir Duvar" adı verilen yeni bir saldırı dalgası başlatıldı. Bu saldırılarda, 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de devam eden şiddetli saldırılarını, 27 Ocak'ta Tulkerim ve 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine yayıldı. 8 Şubat tarihinde, 7 gün süren baskının ardından Tamun'daki güçlerini geri çekti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 2023 yılı itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria'da, çoğunluğu Cenin'den olmak üzere 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere toplamda 70 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıdan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda önemli bir artış yaşanıyor. 7 Ekim'den itibaren, İsrail askerleri ve bölgede yaşayanların saldırıları sonucunda toplam 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı ve 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.