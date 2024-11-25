İsrail Ordusu Dahiye'ye Üst Üste Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusu Dahiye'ye Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah saatlerinde 3 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, hava saldırıları Dahiye'nin Hureyk Mahallesini hedef aldı. Saldırılar sonucunda vurulan binalar yerle bir olurken, bölgeden büyük toz ve duman bulutları yükseldi.

Saldırılardan kısa bir süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabı üzerinden Hureyk Mahallesi'ndeki 3 binanın işaretli olduğu haritalar paylaşarak, saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Önceki Saldırılardan Daha Yoğun Attack

Öte yandan, İsrail ordusunun dün gece Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye'ye yönelik 23 Eylül'den bu yana en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirdiği bildirildi.

Birkaç dakika içinde ardı ardına gelen 12 hava saldırısı, bölgede büyük bir yıkıma ve yangınların çıkmasına sebep oldu. İsrail ordusu, bu saldırıların ardından bölgede Hizbullah'a ait karargahların hedef alındığını öne sürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.