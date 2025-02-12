İsrail Ordusu'dan Nur Şems Mülteci Kampı'na Boşaltma Talimatı

İsrail Ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'ndan Boşaltma İstedi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerden kampı boşaltmalarını istedi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıların 4. gününde İsrail askerleri, kamp içinde hoparlörlerden "kamptaki evlerini boşaltmaları" çağrısında bulundu.

Şiddetli Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusu, kampta gerçek mermilerle ateş açmaya devam ederken, zaman zaman bilinmeyen kaynaklardan patlama sesleri duyulmakta. Ayrıca, Filistinlilerin kampı terk etmeden önce detaylı arama ve sorguya tabi tutulduğu bildirilmektedir. Nur Şems Kampı'ndan zorla ayrılan Filistinlilerin, batıda Tulkerim, doğuda Anabta beldesi ve güneyde Zinaba beldesi yönünde üç farklı güzergahı kullanarak çıkış yaptığı ifade ediliyor.

Son Gelişmeler

İsrail ordusu, 9 Şubat'ta Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik geniş bir operasyon başlatmıştı. Sınır Tanımayan Doktorlar, salı günü duyurduğu açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim'de devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 38 bin Filistinli'nin zorla yerinden edildiğini bildirdi.

İsrail'in Saldırı Stratejisi

Gazze'de 19 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 21 Ocak'ta İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine yönelik "Demir Duvar" adıyla anılan bir saldırı başlattı. Cenin'de süren saldırılar, 27 Ocak'ta Tulkerim ve 2 Şubat'ta Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletildi. 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki, bugün ise Faria Mülteci Kampı'ndaki güçler geri çekildi.