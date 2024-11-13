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İsrail Ordusu Doğu Kudüs’te Filistinli Evi Yıktı

İsrail ordusu, Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinli bir evi yıktı. Yıkım, bölgedeki evsiz bırakma politikalarının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:42
İsrail Ordusu Doğu Kudüs’te Filistinli Evi Yıktı

İsrail Ordusu'ndan Doğu Kudüs'te Yıkım

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli eve, "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkım gerçekleştirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, operasyon, çok sayıda askeri buldozer eşliğinde Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan bölgesine bağlı El-Bostan Mahallesi'nde yapıldı.

Yıkılan ev, Filistinli Naim er-Ruveydi’ye aitti ve meydana gelen olay, yerel halkın evlerini korumak amacıyla toplandığı "Direniş Çadırı"nın yakınına denk geldi.

Ruhsatsız Yapılar ve Yıkım Sayıları

İsrail ordusu, Ekim 2023'ten bu yana Kudüs'te yaklaşık 360 ev ve yapıyı "ruhsatsız olduğunu" ileri sürerek yıktı. Kudüs Valiliği ise bu yıkımları, bölge halkını yerinden etme ve tamamen tarihi ve ulusal haklarından mahrum bırakma amacı güden bir politikaya dayandırıyor.

Yıkım Politikaları ve Ruhsat Sorunu

Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları örgütleri, Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs’teki Filistinli nüfusunu azaltma çabalarının bir parçası olarak, şehirde çok az sayıda inşaat ruhsatı verdiğini vurguluyor. Diğer yandan, Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında önemli bir artış olduğu da belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsraillinin mevcut durumu, Filistin topraklarına yönelik gasplar yasa dışı olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu"...

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı. İsrail ordusu, Silvan'a bağlı El-Bostan Mahallesi'ne Filistinli Naim er-Ruveydi'ye ait evi yerle bir etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu"...

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı. İsrail ordusu, Silvan'a bağlı El-Bostan Mahallesi'ne Filistinli Naim er-Ruveydi'ye ait evi yerle bir etti.

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