İsrail Ordusu, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait İki Tesis Yıktı

İsrail Ordusu, Rafat Köyü’nde Yıkım Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Rafat köyünde Filistinlilere ait iki tesisi, "ruhsatsız" oldukları gerekçesiyle yıktı.

Yıkımların Ardındaki Durum

Rafat Köy Meclisi Başkanı Sadık Cibr, AA muhabirine verdiği bilgide, İsrail askerlerinin köyün çevresine buldozerlerle baskın düzenlediğini ifade etti. Cibr, İsrail ordusunun yıktığı tesislerin yüzme havuzu ve spor salonuna sahip olduğunu söyledi.

Cibr, bu iki tesisin "C bölgesi" olarak sınıflandırılan alanda bulunduğundan dolayı gerekli izinlerin verilmediğine dikkat çekti. Rafat köyünün arazilerinin %80'inin C bölgesi kapsamında olduğunu ve bu nedenle İsrail'in Filistinlilerin yapı inşa etmesine izin vermediğini belirtti.

Yıkımların Devamı Bekleniyor

Cibr, işgaller nedeniyle daha önce köydeki 25 tesis ve evi yıkacaklarının bildirildiğini ve bu yıkımların önümüzdeki dönemde uygulanmasının beklendiğini vurguladı.

İsrail-Filistin Anlaşmaları

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995 yılında imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştır. İşgal altındaki Batı Şeria'nın %18'ini kapsayan A bölgesi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; %21'lik B bölgesi idari yönetimini Filistin'e, güvenliğini ise İsrail'e devretmiştir. Bu arada %61'ini kapsayan C bölgesi ise tamamen İsrail'in yönetimi ve güvenliği altındadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.