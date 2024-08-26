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İsrail Ordusu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yeni gözaltılar gerçekleştirdi. 7 Ekim'den bu yana toplam gözaltı sayısı 10,200'ü aştı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:30
İsrail Ordusu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Gözaltı Operasyonlarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgelerinde düzenlediği baskınlar sonucu 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, operasyonların devam ettiğini vurgulayan bir açıklama yaptı.

Son 24 Saatteki Gözaltılar

Yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, El Halil, ve Beytüllahim şehirlerinde eski tutuklular da dahil olmak üzere en az 15 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Bu operasyonlar esnasında, Filistinlilere yönelik fiziksel saldırılar ve evlere zarar verilmesi gibi olayların meydana geldiği bilgisi verildi.

Gözaltı Sayısındaki Artış

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 10,200'ü aştığı bildirilmektedir. Aynı tarihten itibaren, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılarla birlikte gözaltı ve saldırılarda önemli bir artış yaşanmıştır.

İnsan Kaybı ve Yaralanmalar

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 646 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Bu durum uluslararası toplumda büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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