İsrail Ordusu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu'ndan Gözaltılar

İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında bir çocuğun da bulunduğu toplam 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Baskınların Detayları

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Ramallah, Tubas ve Tulkerim kentlerinde Filistinlilere yönelik baskınlar düzenlediği belirtildi. Doğu Kudüs'ün doğusunda ise, özellikle Filistinlilerin iş yerlerine yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

Bu operasyonlar sırasında, 11 Filistinli gözaltına alındığı kaydedildi. Ayrıca, Ramallah'ta yapılan bir baskında 15 yaşındaki bir Filistinli çocuğun gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştır.

Tubas ve Tulkerim'deki Baskınlar

İsrail güçlerinin Tubas ve Tulkerim kentlerinde de düzenlediği baskınlarda ise 3 gencin gözaltına alındığı bildirildi. İsrail, 19 Ocak'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının hayata geçmesinin ardından Batı Şeria'daki operasyonların şiddetini artırmış durumda.

Artan Gerilim ve Sonuçları

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 25 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda binanın da yerle bir olduğu bildirilmiştir. Gerilimin sürmesi, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.