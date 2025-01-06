İsrail Ordusu, Dr. Ebu Safiyye'nin Avukatıyla Görüşmesini Engelliyor

İsrail'deki İnsan Hakları Doktorları isimli sivil toplum örgütü, İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye ile avukatı arasında iletişim sağlanmadığını duyurdu. 11 gün boyunca nerede tutulduğu hakkında bilgi verilmedi.

Örgütün X hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, "İsrail ordusu, Dr. Ebu Safiyye'nin avukatıyla görüşmesine izin vermiyor ve durumunu değerlendirmesine engel oluyor." denildi.

Avukat gönderme taleplerinin yanıt bulmadığını belirten STK, ordunun avukat ziyaretlerine 10 Ocak 2025 tarihine kadar onay vermediğini vurguladı. Ayrıca, ordunun Ebu Safiyye'nin nerede tutulduğuna dair bilgilendirmeyi reddettiği ve daha önce bu kişinin İsrail'de tutulmadığını söylediği, fakat sonrası için bu iddiadan geri adım attığı ifade edildi.

Gazze'deki sağlık sisteminin büyük bir çöküş yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, acil tıbbi tahliye bekleyen 20 binden fazla kişinin bulunduğu, 1000'den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ve 230 sağlık çalışanının alıkonulduğu belirtildi. Bu rakamlardan 130'unun halen İsrail hapishanelerinde tutulduğu aktarıldı.

Ayrıca, şu ana kadar 70'ten fazla sağlık çalışanının İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail askerleri, 27 Aralık 2024 tarihinde Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni basarak Dr. Ebu Safiyye dahil birçok kişiyi alıkoymuştu.