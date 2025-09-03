İsrail Ordusu El Halil'de Cami Minaresini 'Ruhsatsız' İddiasıyla Yıktı

Olay ve yetkili açıklaması

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, inşaat halinde olan bir caminin minaresini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Dura Beldesi Vakıflar Müdürü Sahir ed-Deraviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Dura'ya baskın düzenleyerek inşaatı süren minareyi yıktığını söyledi.

Deraviş, minarenin yapımına bir yıl önce, caminin yapımına ise daha önce başlandığını aktardı. Yıkımın "Batı Şeria'nın C bölgesinde ruhsatsız yapılaşma" bahanesiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinlilere ait 2 evi aynı gerekçeyle yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail güçleri Batı Şeria'da ağustos ayında ev, ticarethane ve tarım tesisleri dahil 125 yapıyı yıktı.

Ruhsatsızlık iddiası ve bölgesel bağlam

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engelliyor; Filistinliler için ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgeleri olarak ayrıldı. Buna göre A bölgesi (yüzde 18) idari ve güvenlik yönetimi Filistin'e; B bölgesi (yüzde 21) idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e; C bölgesi (yüzde 61) ise idare ve güvenliği İsrail'e bırakıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısı ile birlikte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.