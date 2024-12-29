İsrail Ordusu El Halil'de Filistinlilere Müdahale Etti

İsrail Ordusu Batı Şeria'ya Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti, Dura beldesine baskın düzenledi. Bu müdahalede, Filistinli sivillere ateş açıldığı ve gaz bombasıyla müdahale edildiği bildirildi.

Baskın Detayları

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, El Halil'in güneyinde daha önce kapattığı Dura beldesinin girişinden bölgeye yönelik bir baskın gerçekleştirdi. Bu operasyon sırasında, İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

İsrail güçleri, beldenin merkezine doğru ilerlerken, kalabalığın bulunduğu alana çok sayıda gaz bombası attı. Bu durum, bölgedeki sıcak saatlerin devam etmesine yol açtı.

Son Gelişmeler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar da artış gösterdi. Bu tarih itibarıyla, 167’si çocuk toplam 835 Filistinli hayatını kaybetti.