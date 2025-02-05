DOLAR
35,95 -0,1%
EURO
37,33 -0,07%
ALTIN
3.302,94 -0,58%
BITCOIN
3.530.219,57 0,64%

İsrail Ordusu, El Halil'de Fransız Aktivisti Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, El Halil'de bir Fransız aktivisti gözaltına aldı. Aktivist İsrail ihlallerini belgelemek üzere bulunuyordu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 07:29
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 07:29
İsrail Ordusu, El Halil'de Fransız Aktivisti Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu, El Halil'de Fransız Aktivisti Gözaltına Aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinlilerle dayanışma içinde olan 24 yaşındaki bir Fransız aktivisti gözaltına aldığı bildirildi.

El Halil merkezli "Yerleşimlere Karşı Gençlik Grubu" isimli sivil topluluğun kurucusu İsa Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız aktivist Camilla'nın gözaltına alınma sürecini aktardı.

Gözaltı Süreci ve Bilgiler

Amr, Camilla'nın, Yerleşimlere Karşı Gençlik Grubu tarafından El Halil'in merkezinde bulunan Tel er-Remide semtindeki "Direniş Evi" isimli merkezden gözaltına alındığını belirtti. Fransız aktivistin, bir hafta önce şehre geldiğini ve El Halil'in Eski Şehir bölgesinde İsrail ihlallerini gözlemleyip belgelediğini dile getirdi.

Gözaltına alınan Fransız aktivistin nereye götürüldüğüne dair herhangi bir bilgi verilmezken, ne İsrail ne de Fransa yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Yahudi Gücü Partisi'nden Gazze Göçünü Teşvik Eden Yasa Tasarısı
3
İsrail Ordusu, El Halil'de Fransız Aktivisti Gözaltına Aldı
4
ABD Posta Servisi, Çin'den Gelen Kolilerinin Sevkiyatını Durdurdu
5
Münbiç'teki Terör Saldırılarına Sessiz Protesto: Halk İşyerlerini Kapattı
6
Beyaz Saray Önünde Filistin Destekçilerinin Netanyahu ve Trump'a Protestosu
7
ABD, Guantanamo'ya Düzensiz Göçmen Göndermeye Başladı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!