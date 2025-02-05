İsrail Ordusu, El Halil'de Fransız Aktivisti Gözaltına Aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinlilerle dayanışma içinde olan 24 yaşındaki bir Fransız aktivisti gözaltına aldığı bildirildi.

El Halil merkezli "Yerleşimlere Karşı Gençlik Grubu" isimli sivil topluluğun kurucusu İsa Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız aktivist Camilla'nın gözaltına alınma sürecini aktardı.

Gözaltı Süreci ve Bilgiler

Amr, Camilla'nın, Yerleşimlere Karşı Gençlik Grubu tarafından El Halil'in merkezinde bulunan Tel er-Remide semtindeki "Direniş Evi" isimli merkezden gözaltına alındığını belirtti. Fransız aktivistin, bir hafta önce şehre geldiğini ve El Halil'in Eski Şehir bölgesinde İsrail ihlallerini gözlemleyip belgelediğini dile getirdi.

Gözaltına alınan Fransız aktivistin nereye götürüldüğüne dair herhangi bir bilgi verilmezken, ne İsrail ne de Fransa yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmadığı öğrenildi.