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İsrail Ordusu El Halil'de Sokağa Çıkma Yasağı Uyguluyor

El Halil'de bazı mahallelerde Yahudi bayramları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yerel aktivistler bölgedeki durumu endişeyle izliyor.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 00:44
İsrail Ordusu El Halil'de Sokağa Çıkma Yasağı Uyguluyor

El Halil'de Sokağa Çıkma Yasağı İlanı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil şehrinin birçok mahallesinde, Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Bu yasak, sivil toplum kuruluşları tarafından endişeyle karşılanıyor.

Yerel Aktivistlerin Açıklamaları

El Halil'deki İnsan Haklarını Müdafaa Grubu üyesi aktivist Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasakların saat 18.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu. Cabir, "İnsanların sokaklarda dolaşmasını engellediler, dükkanlarını kapatmaya zorladılar. Sadece işten dönenlerin evlerine gitmesine izin verdiler." ifadelerini kullandı.

Baskılar Artıyor

Cabir, İsrail askerlerinin, 2 bin 500 kişinin yaşadığı Vadi el-Hasin, Cabir ve Es-Selamiyye mahalleleri gibi bölgelere baskın düzenleyerek, halkı gözaltına aldığını ve telefonlarına el koyduğunu belirtti. Ayrıca, bu yasak ve kapatma uygulamasının, Roş Aşana Bayramı kutlamaları süresince, yani 2-4 Ekim tarihleri arasında devam edeceği bildirildi.

Yılbaşı kutlamalarının İbrani takvimine göre yapıldığı bu bayram döneminde, yerel halkın güvenliği ve haklarının ihlal edilmesi endişeleri artırıyor.

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