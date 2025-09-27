İsrail Ordusu El-Kubeybe'de Filistinli Ailenin Evini Havaya Uçurdu

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün El-Kubeybe kasabasında Musenna Naci Amr'a ait evi boşalttırıp patlayıcıyla yıktı; komşu evlerde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 10:43
El-Kubeybe'de tahliye ve yıkım

İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısındaki El-Kubeybe kasabasında, AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir Filistinli ailenin evini havaya uçurdu.

Kubeybe kasabasına baskın düzenleyen İsrail birlikleri, Musenna Naci Amr'ın ailesine ait evi kuşattı. Kaynaklara göre askerler, ev sahiplerini ve çevredeki sakinleri evlerini tahliye etmeye zorladı.

Askerlerin, eve patlayıcı yerleştirdikten sonra binayı infilak ettirdiği bildirildi. Olay sonucunda söz konusu yapı neredeyse tamamen yıkıldı ve çevredeki yapılarda hasar meydana geldi.

Kubeybe Belediye Başkanı Nafiz Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun daha önce eve baskın düzenleyerek ailenin yıkım emri aldığını ve tahliye için 10 gün süre tanıdığını söyledi.

Hammude, evin patlatılmasıyla komşu evlerde de ciddi hasar oluştuğunu vurgulayarak, İsrail'in bu uygulamalarla daha fazla Filistinliyi etkilemeyi amaçladığını ifade etti.

