İsrail Ordusu El-Mevasi Bölgesine Saldırılara Başlayacak

İsrail Ordusu El-Mevasi'ye Saldırı Açıklaması Yaptı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zor durumda kalan 1 milyondan fazla Filistinliyi hedef alarak El-Mevasi bölgesine saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açma riski taşıyor.

Tahliye Çağrıları ve Saldırı Gündemi

İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda, sürekli bir göç oluşturmayı hedefliyor. Askeri yetkililer, kendilerinin 'güvenli alan' olarak belirttiği El-Mevasi'de yaşayan Filistinlilerin bu bölgeden ayrılmalarını talep etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgeler başta olmak üzere, Han Yunus’a bağlı El-Karara ve diğer alanlarda tahliye çağrısında bulundu.

Doha'daki Müzakereler ve Beklentiler

Bu tahliye emri, Katar'ın başkenti Doha'da süren ateşkes müzakereleriyle Esir takası görüşmelerinin devam ettiği bir dönemde geldi. Bu durum, Gazzelilerin yeniden göçe zorlanması ve bu sürecin Doha'daki müzakerelere etkisi hakkında soru işaretleri yarattı.

El-Mevasi'nin Durumu ve Yaşanan Zorluklar

Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan El-Mevasi, altyapısız ve yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölgedir. Bölgeye sığınan Filistinliler, saldırılardan kaçarken derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi vermekte. Filistin Kızılayı’na göre, göç nedeniyle El-Mevasi'de artık çadır kalmadığı belirtiliyor.

Sistematik Göç Stratejisi

Öte yandan, Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'deki her 10 kişiden 9'u, İsrail saldırıları sebebiyle göç etmek zorunda kaldı. Filistinliler, saldırılara, gıda sıkıntısına ve zorunlu göçe karşı koymaya çalışıyor, ancak durum gün geçtikçe zorlaşıyor. Sonuç olarak, İsrail ordusunun El-Mevasi bölgesine yapılacak saldırılar, bölgedeki insani krizi derinleştirecek gibi görünüyor ve uluslararası toplumda bu duruma ilişkin tepkiler bekleniyor.