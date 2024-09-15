İsrail Ordusu, El-Vezzani'deki Tahliye Bildirilerinin Kaynağını Açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'daki zorunlu tahliye bildirilerinin komuta zinciri dışında atıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 13:50
İsrail Ordusu, El-Vezzani'deki Tahliye Bildirilerinin Kaynağını Açıkladı

İsrail Ordusu'ndan Önemli Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan El-Vezzani köyüne yönelik "zorunlu tahliye" bildirilerinin emir komuta zinciri dışında yapıldığını açıkladı. Ordu, bu bildirilerin 769. Bölge Tugayı'nın inisiyatifiyle, kendi insansız hava aracı (İHA) kullanılarak atıldığını ve bunun hakkında soruşturma başlattıklarını belirtti.

Tahliye Bildirileri ve Sosyal Medya Tepkileri

İsrail ordu radyosuna göre, El-Vezzani'ye atılan bildiriler, Hizbullah'ın bölgeden saldırı yapması nedeniyle köy sakinlerine evlerini terk etmeleri yönünde bir çağrı içeriyordu. Söz konusu broşürlerde, "Evlerinizi derhal terk ederek saat 16.00'a kadar kuzeydeki Hiyam köyüne doğru ilerleyin. Bu vakitten sonra burada kalan herkes terörist sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Durum ve Çatışmalar

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik bu tür uygulamaları, geçmişte de benzer şekilde Gazze Şeridi'nde sıkça görülmüştü. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Gazze'de 2.3 milyon nüfusun %90'ı en az bir defa yerinden edilmiş durumda. İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, bu tür tahliyeleri daha da zorunlu hale getirmiştir.

İsrail Ordu Sözcülüğü, olayla ilgili detaylı bir araştırma süreci başlattıklarını ifade etti. Konuya ilişkin daha fazla bilginin gelmesi bekleniyor.

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