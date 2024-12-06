İsrail Ordusu, Endonezyalı Sağlık Ekiplerini Gazze'den Tahliye Etti

İsrail ordusu, Endonezyalı sağlık ekibini sürekli yapılan "tahliye" uyarıları sonucunda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinden çıkmak zorunda bıraktı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İsrail askerleri yoğun saldırı altındaki Gazze'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'ne operasyon düzenledi. Bu baskın ve saldırılar sebebiyle hastanede görev yapan Endonezyalı sağlık ekibi de hastaneden ayrılmak durumunda kaldı.

Hastaneden çıkarılan sağlık ekibi, kısa bir mesafe yaya yürüdükten sonra Filistin Kızılayına ait ambulansla Gazze kentine ulaştı.

"Hastane Ağır Bombardıman Altında"

Kemal Advan Hastanesi'nde görevli olan 6 kişilik sağlık ekibi adına açıklama yapan doktor Gina, İsrail ordusunun kendilerine hastaneden ayrılmaları için iki kez uyarıda bulunduğunu belirtti.

Gina, "İsrail askerlerinin uyarılarının ardından hastaneden ayrıldık. Selahaddin Caddesi'ne kadar yürümek zorunda kaldık." ifadesini kullandı. Ayrıca, Kemal Advan'daki mevcut duruma dikkat çekerek, "İsrail ordusu hastaneyi ağır şekilde bombalıyor. İçeride birçok sağlık çalışanı ve hasta mevcut. Bize ulaşan son bilgiye göre, hastanede şu anda 50'den fazla şehit var." sözlerini ekledi.