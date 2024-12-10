İsrail Ordusu, Esed'in Düşmesinden Bu Yana Suriye'de 320 Hedefi Vurdu

İsrail Ordusundan Hava Saldırıları Açıklaması

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Stratejik Hedefler Vuruldu

Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, Esed'in devrilmesinin ardından intensif bir şekilde gerçekleştirilen hava saldırılarında 320 stratejik hedefe yöneldiği belirtildi.

Saldırılar ve Etkileri

Hedef alınan noktalar arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçaklar ve helikopterler yanında savaş gemileri de yer alıyor. Açıklamada, bu saldırılar sonucunda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin yüzde 70'den fazlasının ortadan kaldırıldığı iddia edildi.