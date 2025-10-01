İsrail Ordusu Faria Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi: Batı Şeria'da Gözaltılar

İsrail ordusu Tubas'a bağlı Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi; özel birlikler evi abluka altına aldı. Kalkilya, Tulkerim, Cenin ve Beytullahim'de çok sayıda gözaltı yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:10
İsrail Ordusu Faria Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

Batı Şeria'nın kuzeyinde gerilim sürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kampın güney bölümündeki operasyonda İsrail ordusuna bağlı özel birlikler, bir Filistinliye ait evi abluka altına aldı.

Görgü tanıkları, ordunun kamptaki birliklerini takviye ettiği ve bölge üzerinde yoğun dron uçuşları yaptığını aktardı.

Aynı kapsamda, sabahın erken saatlerinde Kalkilya, Tulkerim ve Cenin ile Beytullahim kentlerine yönelik düzenlenen bir dizi baskında çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

