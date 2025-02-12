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İsrail Ordusu, Faria Mülteci Kampı'ndan 11 Gün Sonra Çekildi

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Faria Mülteci Kampı'ndan 11 gün sonra çekildi, büyük yıkım bıraktı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:01
İsrail Ordusu, Faria Mülteci Kampı'ndan 11 Gün Sonra Çekildi

İsrail Ordusu, Faria Mülteci Kampı'ndan Çekildi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı'ndan 11 gün sonra çekildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, 11 gün süren baskın ve hareket özgürlüğünün ardından İsrail askerleri, kamp üzerinde kontrol sağladıkları tüm bölgelerden ayrıldılar.

Yıkım ve Tahribat

Faria Mülteci Kampı'ndan çekilmesiyle birlikte İsrail ordusu, bölgede ciddi bir altyapı yıkımına ve Filistinlilerin evlerinde büyük hasarlara yol açtı.

Devam Eden Saldırılar

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ve Cenin kentlerindeki saldırıları ise devam ediyor. Gazze'de 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkese rağmen, 21 Ocak Salı günü İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir operasyon başlattı.

Cenin'de süren şiddetli saldırılar, 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim ile 2 Şubat'ta Tubas’ın Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, 7 günlük yoğun baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

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