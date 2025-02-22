İsrail Ordusu, Filistinli Esirlerin Ailelerine Saldırdı: Tehditler ve Baskınlar Üzerine Yeni Gelişmeler

İsrail ordusu, bugün serbest bırakılacak Filistinli esirlerin ailelerine yönelik baskınlar düzenleyerek tehditlerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:46
İsrail Ordusu, Filistinli Esirlerin Ailelerine Saldırdı: Tehditler ve Baskınlar Üzerine Yeni Gelişmeler

İsrail Ordusu'ndan Filistinli Esirlere Baskın

İsrail ordusu, Tel Aviv ile Hamas arasında devam eden esir takası anlaşmasının yedinci turu çerçevesinde, bugün serbest bırakılması beklenen Filistinli esirlerin ailelerine yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde gözaltı ve tehdit içeren baskınlar yapıldı.

Baskınlar ve Gözaltılar

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Nablus kentindeki Yasid beldesine düzenlenen bir baskında, İsrail askerleri bir eve ateş açtı. Baskın sonucunda evde bulunan bir Filistinli ile eşi gözaltına alındı ve araçlarına el konuldu. Görgü tanıkları, baskının serbest bırakılacak Filistinli esir Cihad Meşaki'ye ait evde gerçekleştiğini bildirdi. Bombalama sonucu ev büyük hasar gördü, ancak kimse yaralanmadı.

Nablus’ta başka bir baskında ise Filistinli Diya el-Ağber ile Amir Sanuber gözaltına alındı. İsrail askerleri ayrıca, bugün serbest bırakılması planlanan Filistinli esirler Cevad Cevariş, Ahmed el-İzze ve Musa Muhammed Abdullah Halayika'nın evlerine baskın düzenleyerek ailelerine "kutlama yapmamaları" konusunda tehditte bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden Açıklama

Filistin Esirler Cemiyeti, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Batı Şeria’da serbest bırakılacak onlarca Filistinli esirin evine baskın düzenleyerek, kutlama yapmamaları konusunda uyarı niteliğinde bildiriler dağıtmıştır." ifadelerini kullandı.

602 Filistinli Esirin Serbest Bırakılması Bekleniyor

Bu hafta teslim edilen 4 İsrailli esirin cenazesi ve bugün serbest kalan 6 İsrailli esir karşılığında, İsrail hapishanelerindeki 602 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor. Yedinci turda teslim edilen esirlerle birlikte, anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılan İsrailli esir sayısı 25 sağ, 4 ölü olmak üzere toplamda 29’a ulaştı.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk turunda Gazze’de teslim edilmesi planlanan 4 İsrailli esirin cenazesi için ise gelecek hafta bir teslimat gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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