İsrail Ordusu, Filistinli Gazeteci Husam Şebat'ı Öldürdüğünü Onayladı

İsrail ordusu, Gazze’deki Filistinli gazeteci Husam Şebat'ı öldürdüğünü resmen kabul etti. Gazetecilik camiası, iddiaları reddetti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:55
İsrail Ordusu, Filistinli Gazeteci Husam Şebat'ı Öldürdüğünü Onayladı

İsrail Ordusu, Gazeteci Husam Şebat'ın Ölümünü Kabul Etti

İsrail ordusu, Katar'ın 'Al Jazeera Mubasher' kanalında muhabirlik yapan Filistinli gazeteci Husam Şebat'ın Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü resmen kabul etti. Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şebat'ın 'Hamas'ın Beyt Hanun Taburu'nda keskin nişancı olarak görev yaptığı' ve aynı zamanda gazeteci olduğu iddia edildi.

İddiaları Reddeden Gazeteciler

Ordu açıklamasında, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortak düzenlenen saldırıda Şebat'ın öldürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, 'Şebat'ın savaş sırasında İsrail hedeflerine yönelik saldırılara katıldığı' öne sürüldü. Gazze'deki gazeteciler ise meslektaşları Husam Şebat'a yönelik bu iddiaları reddetti. Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, Şebat'ın İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 208'e yükseldiği açıklandı.

İsrail'in Lübnan’daki Hedefleri

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesinde düzenlenen başka bir saldırıda, 'Hizbullah yetkilisi Kemal Halavi'nin öldürüldüğünü' bildirdi. Saldırının, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail, Halavi'nin 'Hizbullah'ın saldırılarında önemli bir rol oynadığını ve İsrail'e karşı saldırı hazırlığında bulunduğunu' iddia etti. Lübnan hükümeti ve Hizbullah, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Nebatiye ilçesine bağlı Kakaiye el-Cisr beldesinde bir araca düzenlenen hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Av Tüfeğiyle Çift Cinayet: Zanlı Yakalandı
2
Bakan Bak, Fenerbahçe Medicana'yı Kupa Voley Şampiyonluğu İçin Tebrik Etti
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Provokasyonlara Karşı Gençleri Uyardı
4
İsrail Ordusu, Filistinli Gazeteci Husam Şebat'ı Öldürdüğünü Onayladı
5
Ürdün ve Hamas'tan İsrail’in Suriye’ye Saldırısına Sert Tepki
6
Papa Franciscus, Zatürre Sürecinde İki Kez Ölümden Döndü
7
İBB'ye Yönelik Soruşturmalarda 1418 Şüpheli Gözaltında

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği