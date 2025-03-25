İsrail Ordusu, Filistinli Gazeteci Husam Şebat'ı Öldürdüğünü Onayladı

İsrail Ordusu, Gazeteci Husam Şebat'ın Ölümünü Kabul Etti

İsrail ordusu, Katar'ın 'Al Jazeera Mubasher' kanalında muhabirlik yapan Filistinli gazeteci Husam Şebat'ın Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü resmen kabul etti. Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şebat'ın 'Hamas'ın Beyt Hanun Taburu'nda keskin nişancı olarak görev yaptığı' ve aynı zamanda gazeteci olduğu iddia edildi.

İddiaları Reddeden Gazeteciler

Ordu açıklamasında, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortak düzenlenen saldırıda Şebat'ın öldürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, 'Şebat'ın savaş sırasında İsrail hedeflerine yönelik saldırılara katıldığı' öne sürüldü. Gazze'deki gazeteciler ise meslektaşları Husam Şebat'a yönelik bu iddiaları reddetti. Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, Şebat'ın İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 208'e yükseldiği açıklandı.

İsrail'in Lübnan’daki Hedefleri

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesinde düzenlenen başka bir saldırıda, 'Hizbullah yetkilisi Kemal Halavi'nin öldürüldüğünü' bildirdi. Saldırının, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail, Halavi'nin 'Hizbullah'ın saldırılarında önemli bir rol oynadığını ve İsrail'e karşı saldırı hazırlığında bulunduğunu' iddia etti. Lübnan hükümeti ve Hizbullah, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Nebatiye ilçesine bağlı Kakaiye el-Cisr beldesinde bir araca düzenlenen hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.