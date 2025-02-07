İsrail Ordusu Füzesi Lübnan'da İki Can Almaya Neden Oldu

Tayr Harfa'da Füze Patlaması: İki Ölü, İki Yaralı

Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa bölgesinde, İsrail ordusuna ait bir füzenin infilak etmesi sonucu, 2 Lübnanlı hayatını kaybetti. Olayda 2 kişi de yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından yapılan açıklamalara göre, Sur ilçesinde bulunan Tayr Harfa'daki patlamamış bir füze sebebiyle iki kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Füzeli Saldırıları Devam Ediyor

Diğer yandan, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Mercayun ilçesinin Kefr Killa beldesinde iki ayrı noktada bombalı saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde bir ateşkes sağlanmıştı. Bu ateşkes gereğince İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği noktalardan çekilmesi bekleniyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" iddia ederek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatma kararı aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin ardından İsrail ordusunun saldırılarında toplamda 69 kişi hayatını kaybetmiş, 265 kişi de yaralanmıştır.