DOLAR
35,98 -0,2%
EURO
37,19 0,55%
ALTIN
3.315,29 -0,63%
BITCOIN
3.521.896,1 -1,19%

İsrail Ordusu Füzesi Lübnan'da İki Can Almaya Neden Oldu

Lübnan'ın Tayr Harfa bölgesinde İsrail ordusuna ait füzenin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:36
İsrail Ordusu Füzesi Lübnan'da İki Can Almaya Neden Oldu

Tayr Harfa'da Füze Patlaması: İki Ölü, İki Yaralı

Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa bölgesinde, İsrail ordusuna ait bir füzenin infilak etmesi sonucu, 2 Lübnanlı hayatını kaybetti. Olayda 2 kişi de yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından yapılan açıklamalara göre, Sur ilçesinde bulunan Tayr Harfa'daki patlamamış bir füze sebebiyle iki kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Füzeli Saldırıları Devam Ediyor

Diğer yandan, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Mercayun ilçesinin Kefr Killa beldesinde iki ayrı noktada bombalı saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde bir ateşkes sağlanmıştı. Bu ateşkes gereğince İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği noktalardan çekilmesi bekleniyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" iddia ederek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatma kararı aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin ardından İsrail ordusunun saldırılarında toplamda 69 kişi hayatını kaybetmiş, 265 kişi de yaralanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
2
İstanbul'da 'İŞKUR Gençlik Programı' Protokolü İmzalandı
3
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suriye'de Hasene Kompleksi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
4
Korku Filmi 'Son Durak: Kan Bağı' 16 Mayıs'ta Vizyonda
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde Yeni Projeleri Duyurdu
6
Pakistan İklim Değişikliği İçin Esnek Mali Destek İstiyor
7
Başakşehir'de Yangın Faciası: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!