İsrail Ordusu Gazze'de 1 Askerini Kaybetti

İsrail Ordusu Tarafından Açıklama Yapıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleşen çatışmada 1 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ordunun duyurusuna göre, 551'inci Tugayda yedek yüzbaşı olarak görev yapan Amit Levi (35), bu çatışma sırasında yaşamını yitirdi.

Ölü Sayılarında Artış

Bu olayla birlikte, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik başlatılan saldırılar sırasında İsrail ordusunun kaybettiği asker sayısı 390 olarak belirlenirken, toplamda 822 askerin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

Filistinli Sivillerin Durumu

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda ise yaklaşık 45 bin 361 Filistinli hayatını kaybetti; bunların arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın yer almaktadır. Ayrıca, 107 bin 803 kişi de yaralanmıştır.

Sivil Altyapının Tahrip Edilmesi

İnsan hakları grupları, enkaz altında halen binlerce cesedin bulunduğunu rapor etmektedir. Sivil halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının kötü muameleye maruz kalması, sivil altyapının büyük ölçüde zarar görmesine yol açmaktadır.