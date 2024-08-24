Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusu Gazze'de 3 Subayını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 subayının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısı 699'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 22:49
İsrail Ordusu Gazze'de 3 Subayını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Üç Subayını Kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı askeri operasyonlar sırasında, ordudan yeni bir acı haber geldi. Ordunun açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde yapılan çatışmalarda 6310. Tugay’dan 26 ve 23 yaşındaki iki yedek subay, ayrıca 8119 No'lu taburda görev yapan 35 yaşındaki bir subay hayatını kaybetti.

Ölü Sayısı Artıyor

Bu yeni ölümlerle birlikte, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı tarihten bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı 336’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere toplamda 699’a çıktı.

Yaralı Sayısı da Yükseliyor

Ordunun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki kara saldırıları sırasında yaralanan asker sayısı ise toplamda 4 bin 376’ya ulaştı. Bunun içerisinde 2 bin 249 yaralı, kara harekâtı sırasında meydana gelmiş durumda.

Veri Gizleme Eleştirisi

İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana ölü ve yaralı sayıları hakkında gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor. Bu eleştiriler, hem içersinde hem de uluslararası alanda tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!