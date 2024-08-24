İsrail Ordusu Gazze'de 3 Subayını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Üç Subayını Kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı askeri operasyonlar sırasında, ordudan yeni bir acı haber geldi. Ordunun açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde yapılan çatışmalarda 6310. Tugay’dan 26 ve 23 yaşındaki iki yedek subay, ayrıca 8119 No'lu taburda görev yapan 35 yaşındaki bir subay hayatını kaybetti.

Ölü Sayısı Artıyor

Bu yeni ölümlerle birlikte, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı tarihten bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı 336’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere toplamda 699’a çıktı.

Yaralı Sayısı da Yükseliyor

Ordunun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki kara saldırıları sırasında yaralanan asker sayısı ise toplamda 4 bin 376’ya ulaştı. Bunun içerisinde 2 bin 249 yaralı, kara harekâtı sırasında meydana gelmiş durumda.

Veri Gizleme Eleştirisi

İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana ölü ve yaralı sayıları hakkında gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor. Bu eleştiriler, hem içersinde hem de uluslararası alanda tartışmalara yol açmaya devam ediyor.