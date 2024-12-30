İsrail Ordusu, Gazze'de 4 Hasta Alıkoydu

İsrail Ordusundan Tartışmalı Alıkoyma

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Endonezya Hastanesinden tedavi amaçlı Şifa Hastanesine nakledilmekte olan 4 Filistinli hastayı alıkoyduğu bildirildi.

Olayın Detayları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kanalıyla yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla nakledilen 10 hastadan 4'ünü alıkoydu." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, alıkonulan hastalardan birinin durumunun çok kritik olduğu vurgulandı. Ayrıca, Endonezya Hastanesi’nde halen 10 sağlık personeli eşliğinde 7 hastanın bulunduğu aktarılmıştır.

Kemal Advan Hastanesi'nde Yaşananlar

27 Aralık’ta yapılan açıklamalarda, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesini yaktığı, hastanenin hizmet dışı kalması sonucunda sağlık ekiplerinin ve yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğü duyurulmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Kemal Advan Hastanesi olayının ardından, zorla tahliye edilen hasta ve yaralıların bulunduğu Endonezya Hastanesi'nin durumuyla ilgili de şu bilgileri paylaştı: "Endonezya Hastanesi'nde zorla tahliye edilen hasta ve yaralılar için gece çok çetin geçti. Su, elektrik, örtü, yiyecek ve malzeme yokluğundan dolayı çok zor bir durumda kalmışlardır." Sağlık personelinin çoğunun alıkonması sebebiyle hastalar için geri sayımın başladığı belirtiliyor.