İsrail Ordusu Gazze'de 7 Katlı 'Er-Ruya' Binasını Yerle Bir Etti

İşgal planı öncesi çok katlı binalara yönelik hava saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal etme planını devreye sokarken kentin batısında Filistinlilerin ikamet ettiği çok katlı bir binayı daha yerle bir etti.

Beyrut Caddesi El-Maliyye Kavşağındaki 7 katlı ve 30 dairelik 'Er-Ruya' binası, İsrail ordusunun yaptığı saldırı tehdidinin ardından bombalandı.

İsrail savaş uçakları, kenti işgal girişimi öncesi başlattıkları hava saldırıları kapsamında çok katlı yüksek binaları yıkmaya devam ediyor. Çok katlı yapıların hedef alındığı saldırılar 3 gündür sürüyor ve bugün buna bir yenisi eklendi.

Daha önce 5 Eylül tarihinde içinde yüzlerce Filistinlinin yaşadığı 'Müşteha' binası, 6 Eylül'de ise 'Es-Susi' isimli çok katlı ve çok daireli bina hedef alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kenti için "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını daha önce duyurmuştu.