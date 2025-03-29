İsrail Ordusu, Gazze'de Ambulans ve İtfaiye Araçlarını Hedef Aldığını İtiraf Etti

İsrail Ordusu'ndan Açıklama: Ambulans ve İtfaiye Araçları Hedef Alındı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentine 17 Mart'ta gerçekleştirdiği saldırıda, yaralıları kurtarmak için gelen ambulans ve itfaiye araçlarını kasıtlı olarak hedef aldığını itiraf etti. Ordunun yaptığı açıklamada, Refah kenti Tel Sultan bölgesinde düzenlenen bombardıman sırasında, şüpheli görülen ambulansa ve itfaiye aracına ateş açıldığı belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan Kayıp Sağlık Görevlileri Açıklaması

Filistin Kızılayı, açıklamasında 17 Mart'tan bu yana 9 sağlık görevlisine ulaşılmadığını ve İsrail'in bu sağlık çalışanlarının kurtarılmasına bilinçli olarak engel olduğunu ifade etti. Kayıp çalışanların hayatından sorumlu tutulan İsrail'in, ekiplerin yoğun ateş altında kalması nedeniyle iletişim kaybı yaşandığını belirtti.

Olayın Arka Planı ve Gelişmeler

17 Mart Pazar günü, Tel Sultan'daki bombardımanda yaralananları kurtarmak amacıyla bölgeye giden 9 sağlık görevlisiyle iletişim kesildi. Aynı gün, 5 sivil savunma ekibi üyesiyle de irtibatın kesildiği bildirildi. 21 Mart Perşembe günü, arama çalışmaları için izin verildikten sonra kaybolanlarından birinin parçalanmış bedeni bulundu.

Dahası, Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail güçlerinin 15 sağlık ve sivil savunma görevlisini alıkoyduğunu açıkladı. Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı itibarıyla yeniden saldırılara başladı. Bu süreçte, yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 921'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 2 bin 54'ü aşkın kişi ise yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 50 bin 277’ye, yaralı sayısı ise 114 bin 95’e ulaştı.