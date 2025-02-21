İsrail Ordusu Gazze'de Ateş Açtı: Bir Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Gazze'ye Yönelik Ateş Açma Olayı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu Hana Tevfik el-Guti adlı Filistinli bir kadın hayatını kaybetti. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinlilere ateş açtı.

Ateş Açma Olayının Detayları

Refah kentinin Cineyne Mahallesi'nde yaşanan bu olay sonucunda Hana Tevfik el-Guti'nin yaşamını yitirdiği kaydedilirken, İsrail askerlerinin kuzeydeki Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi ile diğer noktalarda da makineli tüfeklerle ateş açtığı bildirildi.

WAFA'nın haberinde, İsrail'in 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam ettiği, bu saldırılar sonucunda birçok kişinin öldüğü veya yaralandığı hatırlatılmaktadır.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, ardından 9 Şubat'ta İsrail ordusu koridordan çekilmiştir.

Ayrıca, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 8 ay süren işgalin ardından 1 Şubat tarihinde hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştır.

Ateşkes sürecinde yapılan esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştır. Gelecek süreçte üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşması gereği, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ile 33 İsrailli esirin serbest bırakılması beklenmektedir.