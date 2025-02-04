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İsrail Ordusu Gazze'de Ateşkesi İhlal Ettiğini Kabul Etti

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesi ihlal ettiğini itiraf ederek Filistinlilere ateş açıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 05:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 05:47
İsrail Ordusu Gazze'de Ateşkesi İhlal Ettiğini Kabul Etti

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde meydana gelen olaylarla ilgili önemli bir itirafta bulundu. Ordu, "güçlerine yaklaştıkları" iddiasıyla Filistinlilere ateş açarak Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

Ateş Açma Gerekçesi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki farklı bölgelerde son 24 saatte "ordu güçlerine yaklaşan ve tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" amacıyla ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, Gazze'deki İsrailli esirlerin dönmesi için ateşkes anlaşmasına bağlı kalınacağı öne sürülmüştür.

İnsani Kayıplar ve Ateşkes Anlaşması

7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda, 47 bin 498 Filistinli hayatını kaybetmiş, bunlar arasında 17 bin 841'i çocuk ve 12 bin 298'i kadın olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, 111 bin 592 kişi yaralanmıştır. Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması ise 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmiştir.

İsrail'in İhlal İddiaları

İsrail ordusu, daha önce yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam uyduğunu iddia etmeye devam etmektedir. Ancak son gelişmeler, bu iddiaların sorgulanmasına neden olmaktadır.

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