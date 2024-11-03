İsrail Ordusu: Gazze'de Bir Asker Daha Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde meydana gelen bir el bombası patlamasında bir askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölü Sayısı Artıyor

Yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından incelemelerin sürdüğü belirtildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze'de devam eden çatışmalar sırasında İsrail askerlerinin sayısı, 369'u karadan işgal sürecinde olmak üzere toplamda 781'e ulaştı.

Filistinli Kaybı ve Yaralı Sayısı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı, 43 bin 314'e yükseldi. Bu sayının 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si ise kadınlardan oluşuyor. Ayrıca, çatışmalarda 102 bin 19 Filistinli yaralandı.