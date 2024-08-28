İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti

İsrail Ordusu, Gazze'de Bir Asker Kaybetti

Son dönemde Gazze'de gerginlik artmaya devam ediyor. İsrail ordusu, çatışmalar sırasında bir askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölen Asker Hakkında Detaylar

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, 6310. Tugaydan Başçavuş Yohay Hay Glam (32), Gazze Şeridi’nin orta bölgesinde gerçekleşen çatışmalarda hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Glam’ın öldüğü olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Çatışmalar ve Kaybedilen Asker Sayısı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırılar sonrasında, ölen asker sayısı 339’u karadan ilerleyiş sırasında olmak üzere 704’e ulaştı. Bu süreçte Gazze’yi hedef alan yoğun bombardımanlar da sivil kayıplara neden oldu.

Filistinli Kayıplar

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda, UNICEF verilerine göre, en az 40 bin 534 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamın 16 bin 589’unu çocuklar ve 10 bin 980’ini kadınlar oluşturuyor. Ayrıca, 93 bin 778 kişi de yaralandı. Hâlâ enkaz altlarında binlerce kişinin olduğu bildiriliyor.

Sivil Altyapıya Zarar

Şiddetli çatışmaların yanı sıra, sivil altyapının hedef alınması da halkın yaşamını olumsuz etkiliyor. Hastaneler ve eğitim kurumları gibi sığınak noktaları, saldırılardan zarar görmeye devam ediyor.