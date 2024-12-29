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İsrail Ordusu, Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 1 askerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Askerin kimliği belirlendi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 21:28
İsrail Ordusu, Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti!

İsrail Ordusundan Üzücü Bir Açıklama

İsrail ordusu, sıkı kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 1 askerinin daha öldüğünü duyurdu. Ordunun yaptığı resmi açıklamada, İsrail ordusuna bağlı 401. Zırhlı Tugayı'ndan Başçavuş Yuval Shoham (22) ismindeki askerin, Gazze'nin kuzeyinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Çatışmalar Devam Ediyor

Öte yandan, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda Nahal Tugayı'ndan bir askerin ağır yaralandığı da bildirildi. Bu gelişmeler, bölgedeki çatışmaların şiddetini artırırken, askeri kayıplar da devam ediyor.

Asker Kaybı Rekoru

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'ne yapılan saldırılarda toplam asker kaybının 824 olduğunu duyurdu. Bu kayıpların 392'sinin karadan işgal sürecinde gerçekleştiği kaydedildi.

Gazze'deki durum, uluslararası alanda büyük yankı uyandırmaya devam ederken, ölümlerin ardındaki sebep ve çözümler üzerine tartışmalar sürüyor.

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