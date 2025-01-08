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İsrail Ordusu, Gazze'de Bir Esirin Cesedine Ulaştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde esir olan Yusuf Ziyadne'nin cesedini buldu. Ölüm nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:12
İsrail Ordusu, Gazze'de Bir Esirin Cesedine Ulaştı

İsrail Ordusu, Gazze'de Esir Cesedine Ulaştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde İsrailli esir Yusuf Ziyadne'nin (53) cesedine ulaştığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin daha önce saldırılar düzenlediği Refah'taki bir tünelde Ziyadne'nin cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi.

Edinilen yeni istihbarat üzerine bölgeye dönen askerlerin, bu esirle birlikte iki Hamas mensubunun daha cansız bedeniyle karşılaştığı belirtildi. Açıklamada, Ziyadne'nin ölüm nedeninin araştırıldığı ve ilk belirlemelere göre yaşamını yakın zamanda yitirmediği öne sürüldü.

İsrail ordusu, benzer şekilde 31 Ağustos'ta Refah kentinde altı İsrailli esirin cesedine bir tünelde ulaştığını duyurmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, İsrail ordusu esirlerin ölümündeki sorumluluğunu kabul etmek zorunda kalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Muhalefet ve esirlerin aileleri Netanyahu'yu, esir takası anlaşmaları dahil olmak üzere Hamas ile "savaşı durdurmaya yönelik" bir anlaşmayı baltalayacak imkansız koşullar koymakla eleştirerek, esirleri Gazze Şeridi'nde ölüme terk etmekle suçluyor.

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