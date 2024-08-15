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İsrail Ordusu Gazze'de Bir Evi Hedef Aldı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir evi bombalayarak 5 kişinin ölümüne neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:44
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Evi Hedef Aldı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Sabra Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü Tanıkları ve Hastaneyle İlgili Bilgiler

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu, "Hazik" adlı ailenin evini bombaladı. Sağlık kuruluşlarından alınan verilere göre, olayın ardından çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı. Ehli Baptist Hastanesi'nden gelen bilgilere göre, saldırı sonrası hastaneye ulaşan cenazelerin sayısı da dikkat çekti.

Saldırının Ardındaki Gelişmeler

Ayrıca, tanıklar, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Hasan el-Benna bölgesine yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi. Saldırılan bölgeden yüksek patlama sesleri yükseldiği ifade edildi.

Denizden Saldırılar Devam Ediyor

İsrail hücumbotlarının da Gazze'nin kuzeybatı kıyısına yönelik bombardımanlarına devam ettiği kaydedildi. 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleşen bu saldırılarda, en az 39 bin 965 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği ve 92 bin 294 kişinin de yaralandığı açıklanıyor.

Halk ve Altyapı Üzerindeki Etkiler

Halen enkaz altında çok sayıda insan olduğu düşünülüyor. Sivil altyapıya yönelik saldırılar neticesinde hastane ve eğitim kurumları da hedef alarak büyük tahribata yol açmaktadır.

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