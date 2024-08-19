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İsrail Ordusu, Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybederken, diğer bir gazeteci yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:29
İsrail Ordusu, Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi. Yerel medya kaynaklarına göre, ordunun hedef aldığı gazetecilerden birinin durumu kritik.

Hayatını Kaybeden Gazeteci ve Diğer Yaralılar

Dün Han Yunus'un kuzeybatısındaki Hamed kentinde, görev başındaki gazetecilere yapılan saldırıda Filistinli gazeteci İbrahim Muharib kayboldu. Olay sonrası yapılan aramalar sonucunda Muharib'in cansız bedeni Hamad kenti yakınlarında bulundu.

Ayrıca, yine Hamed'de görevde bulunan başka bir gazeteci olan Selma el-Kaddumi, açılan ateş sonucu yaralandı. El-Kaddumi'nin durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazetecilerin Güvenliği Tehlikede

Bu olay, savaş bölgelerinde görev yapan gazetecilerin ne denli büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Medya özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği konusundaki endişeler artmaya devam ediyor.

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