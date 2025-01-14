İsrail Ordusu Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti: Ölü Sayısı 204'e Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda 204 gazeteci hayatını kaybetti. Son kayıp, Safa Haber Ajansı Editörü Muhammed Beşir et-Telmis oldu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:01
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti: Ölü Sayısı 204'e Yükseldi

İsrail Ordusu, Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden basın mensuplarının sayısı 204'e yükseldi. Son olarak, Filistinli gazeteci Muhammed Beşir et-Telmis, İsrail uçaklarının Gazze’nin Şeyh Rıdvan Mahallesine düzenlediği bir saldırıda yaşamını yitirdi.

Filistinli Gazetecilere Yönelik Hedefli Saldırılar

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze'de süregeldiği belirtilen çatışmalarda, özellikle Filistinli gazetecileri doğrudan ve sistematik olarak hedef almaya devam ediyor. Bu durum, bu bölgede görev yapan gazetecilerin hayatlarını tehlikeye atan bir durum olarak değerlendiriliyor.

Dünya kamuoyuna, düzensiz ve tehlikeli bölgelerden gelen haberleri iletme sorumluluğunu taşıyan bu gazeteciler, hayatlarını hiçe sayarak mesleklerini icra etmeye çalışıyorlar.

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