İsrail Ordusu Gazze'de Bir Subayı Daha Kayıp Verdi

Gazze'de Ölü Sayısı Artıyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir subayı daha kaybettiğini ve 4 askerin ağır yaralandığını duyurdu.

İlgili Açıklamalar

İsrail ordusunun açıklamasına göre, 6310. Tugay'dan 24 yaşındaki Subay Evyatar Atuar, Gazze'nin orta bölgelerinde gerçekleşen çatışmalarda yaşamını yitirdi. Ayrıca, 4 askerin de çatışmalarda ağır yaralandığı bildirildi.

Ölü ve Yaralı Sayısı

İsrail ordusunun Gazze'ye yaptığı saldırıların başladığı tarihten beri ölen asker sayısı, karadan yapılan harekâtlarda 333'e, toplamda ise 696'ya ulaştı. Ayrıca, yaralı sayısı 4,357'ye yükselirken, buna 2,232'si Gazze'deki kara saldırılarında yaralananlar da dahildir.

Yaralanmalar ve Çatışmalar

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'de pusuya düşürülen 8 İsrail askerinin orta ve hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Ordu radyosunun verdiği bilgilere göre, Zeytun Mahallesi'nde bir binaya giren askerler, uzaktan patlatılan bu binada bir subayın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde yaşanan çatışmalarda İsrail askerlerinin de ölü ve yaralılarını bildirdi.

Filistin Kayıpları ve Sivil Altyapıya Zarar

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda, en az 40,265 Filistinli yaşamını yitirirken, bu sayının içinde 16,480 çocuk ve 10,980 kadın bulunuyor. Saldırılar sırasında 93,144 kişi de yaralandı. Sivil altyapının hedef alındığı saldırılar nedeniyle hastaneler ve eğitim kurumları da tahrip ediliyor.