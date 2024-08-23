Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusu Gazze'de Bir Subayı Daha Kayıp Verdi

İsrail ordusu, Gazze'de bir subayının yanı sıra birçok askerin de yaralandığını açıkladı. Ölü sayısı 696'ya yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:20
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Subayı Daha Kayıp Verdi

Gazze'de Ölü Sayısı Artıyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir subayı daha kaybettiğini ve 4 askerin ağır yaralandığını duyurdu.

İlgili Açıklamalar

İsrail ordusunun açıklamasına göre, 6310. Tugay'dan 24 yaşındaki Subay Evyatar Atuar, Gazze'nin orta bölgelerinde gerçekleşen çatışmalarda yaşamını yitirdi. Ayrıca, 4 askerin de çatışmalarda ağır yaralandığı bildirildi.

Ölü ve Yaralı Sayısı

İsrail ordusunun Gazze'ye yaptığı saldırıların başladığı tarihten beri ölen asker sayısı, karadan yapılan harekâtlarda 333'e, toplamda ise 696'ya ulaştı. Ayrıca, yaralı sayısı 4,357'ye yükselirken, buna 2,232'si Gazze'deki kara saldırılarında yaralananlar da dahildir.

Yaralanmalar ve Çatışmalar

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'de pusuya düşürülen 8 İsrail askerinin orta ve hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Ordu radyosunun verdiği bilgilere göre, Zeytun Mahallesi'nde bir binaya giren askerler, uzaktan patlatılan bu binada bir subayın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde yaşanan çatışmalarda İsrail askerlerinin de ölü ve yaralılarını bildirdi.

Filistin Kayıpları ve Sivil Altyapıya Zarar

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda, en az 40,265 Filistinli yaşamını yitirirken, bu sayının içinde 16,480 çocuk ve 10,980 kadın bulunuyor. Saldırılar sırasında 93,144 kişi de yaralandı. Sivil altyapının hedef alındığı saldırılar nedeniyle hastaneler ve eğitim kurumları da tahrip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!