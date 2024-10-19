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İsrail Ordusu, Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulunu Hedef Aldı

Gazze'deki BM okuluna düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 13:09
İsrail Ordusu, Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulunu Hedef Aldı

İsrail Ordusunun Gazze'de Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir okula yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu trajik olay sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirirken, bazı kişiler de yaralanmış durumda.

Olayın Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki "Esma" okulunu hedef aldı. Bu okul, sığınmacıların barınma yeri olarak kullanılıyordu.

İnsanlık Krizi Derinleşiyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği operasyonlarda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 500 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 99 bin 546 kişi yaralandı. Enkaz altında daha fazla ceset bulunduğu bildiriliyor.

Sivil Altyapı Hedef Alınıyor

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları sürekli olarak saldırılara maruz kalıyor, bu da sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olmasına neden oluyor. Kayıpların artmasının yanı sıra, yerleşim yerlerinde yaşayan sivillerin güvenliği tehlikeye atılmış durumda.

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