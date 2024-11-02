İsrail Ordusu, Gazze'de Daha Fazla Asker Kaybı Açıkladı

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, aralarında 22 yaşındaki Yair Hanania ve 20 yaşındaki Itai Parizat'ın bulunduğu iki askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ayrıca, söz konusu çatışmalar sırasında bir subayın ağır yaralandığı bilgisi verildi.

Ölen Asker Sayısı Artıyor

7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarından bu yana, ölen İsrail askerlerinin sayısının toplamda 780'e ulaştığı ifade edildi. Bu rakamın 368'inin karadan yapılan işgal sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Filistin'de Can Kayıpları

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda, 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplamda 43 bin 314 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 102 bin 19 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Halen enkaz altında binlerce cesedin bulunduğu kaydedilirken, sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip olduğu belirtiliyor.

Siviller Tehlikede

Halk, artan saldırılar karşısında hastanelere ve eğitim kurumlarına sığınmak zorunda kalıyor. Ancak bu alanların da hedef alındığı ve sivil kayıpların artmasına neden olduğu ifade ediliyor.