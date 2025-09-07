DOLAR
İsrail ordusu Gazze'de Er-Ruya binası ve çadır bölgesini hedef gösterdi

İsrail ordusu, Gazze Rimal'deki Er-Ruya binası ve çevresindeki çadır bölgesine saldırı uyarısı yaparak sivillerden bölgeyi derhal boşaltmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 17:58
İsrail ordusu Gazze'de Er-Ruya binası ve çadır bölgesini hedef gösterdi

İsrail ordusu Gazze'de Er-Ruya binası ve çevresini hedef gösterdi

ABD merkezli X şirketinin hesabından yapılan uyarıda sivillere tahliye çağrısı yapıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Gazze şehrinde bulunan Er-Ruya binası ve çevresindeki çadırların bulunduğu bölgeye saldırı yapılacağını açıkladı.

Açıklama, İsrail ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yapıldı. Bildirimde, Er-Ruya binasının bulunduğu Rimal Mahallesi ile binaya yakın Beyrut Kavşağı ve Arap Birliği Caddesi civarında yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu bölge için "acil uyarı" verildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, uyarı yapılan bölgelerde "Hamas'a ait unsurların bulunduğunu" iddia ederek, bu alanların yakın zamanda hedef alınacağını duyurdu.

Bildirimde Filistinlilere derhal bölgeyi boşaltma çağrısı yapıldı. Ayrıca ordu, sivillerden Han Yunus bölgesinde güvenli olduğunu iddia ettiği bölgeye gitmelerini istedi.

Olayla ilgili gelişmeler ve güvenlik durumuna dair yeni açıklamalar takip ediliyor.

