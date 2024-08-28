İsrail Ordusu Gazze'de Esir Askerin Cenazesine Ulaştı

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nde tutulan bir esir askerin cenazesine ulaştığını bildirdi. Bu gelişme, ordu tarafından yapılan resmi bir yazılı açıklamayla duyuruldu.

Cenazenin Detayları

Açıklamada, cesedin ülkeye getirildiği ancak ailesinin isteği doğrultusunda askerin isminin açıklanmadığı belirtildi. İlgili süreçte, İsrail ordusu ve ülkenin iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) birliklerinin görev yaptığı ifade edildi.

Esir Durumu

Gazze’nde halen 100’den fazla İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor. Bu durum, bölgedeki gerginliğin devam ettiğine işaret ediyor.