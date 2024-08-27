İsrail Ordusu Gazze'de Esir Kurtarma Başarısı Elde Etti

İsrail Ordusu, Gazze'deki Esirlerden Birini Kurtardı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında bulunan Gazze Şeridi'nde, bu sabah bir esirin başarılı bir şekilde kurtarıldığını duyurdu.

Esirin Kimliği ve Durumu

Kurtarılan esirin 52 yaşındaki Kaid Farhan el-Kadi olduğu belirtildi. El-Kadi'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve kontroller için hastaneye sevk edildiği ifade edildi. El-Kadi’nin, güneydeki Rahat şehrinin yakınındaki Bedevi topluluğuna mensup olduğu bilgisi paylaşıldı.

Canlı Olarak Ulaşım

İsrail'deki Kanal 14 televizyonuna göre, Gazze'de canlı bulunan Bedevi esire "şans eseri" ulaşıldığı ve esirin yanında hiçbir koruma bulunmadığı aktarıldı.

Gelecek Durumu

Güncel verilere göre, Gazze'de halen yaklaşık 110 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği düşünülüyor.