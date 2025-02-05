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İsrail Ordusu Gazze'de Filistinli Çocuğu Öldürdü

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 13 yaşındaki Hamza el-Hems hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:37
İsrail Ordusu Gazze'de Filistinli Çocuğu Öldürdü

İsrail Ordusu Gazze'de Ateşkesi İhlal Etti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde ateşkesi ihlal ederek açtığı ateş sonucu, Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti. AA muhabirinin Filistin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Hamza el-Hems isimli 13 yaşındaki çocuk, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Görgü Tanıkları Açıklamalarda Bulundu

Görgü tanıkları, Refah kentinin el-Avde bölgesinde yaşanan olayda, çocuğun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

İsrail ordusunun bu sabah, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açtığı ateş sonucu Uday Adil ed-Debbari adında bir başka Filistinli de yaşamını yitirmişti.

Ateşkes Anlaşmasına Rağmen İhlaller Devam Ediyor

İsrail, 19 Ocak’ta Hamas ile varılan ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarına devam ediyor. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren ateşkesin yürürlüğe girmesiyle 19 Ocak’a kadar, İsrail’in sürdürdüğü saldırılar sonucunda 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti; bu kişilerden 14 binden fazlası ise enkaz altında kaybolmuş durumda.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Anlaşma gereği, 27 Ocak tarihinde Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin geçişine açılmıştı. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat’ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Esir takasının ilk dört aşamasında, 583 Filistinli esir, Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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