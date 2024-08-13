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İsrail Ordusu Gazze'de Filistinlileri Göçe Zorluyor

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlileri tahliye etme çabalarını sürdürüyor; bölgede yüzbinlerce insan yerinden ediliyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 21:39
İsrail Ordusu Gazze'de Filistinlileri Göçe Zorluyor

İsrail Ordusunun Gazze'deki Tahliye Uygulamaları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Filistinlileri zorla göçe tabi tutmaya devam ediyor. 7 Ekim tarihinden bu yana süregelen bombardımanlar, bölgedeki sivil halk üzerinde büyük bir baskı yaratmış durumda.

Tahliye Kararları ve Hedefleme

Yeni yayımlanan "tahliye kararı" ile birlikte, yerel halkın çeşitli bölgelere yönlendirilmesi amaçlanıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda, Filistinlilerin "güvenli" olarak belirtilen alanlara yönlendirileceği iddia ediliyor.

Özellikle Han Yunus'a bağlı Beni Suheyla ve Mahatta bölgeleri, İsrail ordusunun tahliye etmesini istediği yerler arasında yer alıyor. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklama ile bu bölgelerden ayrılmaları yönünde Filistinlileri yönlendirmiş, ayrıca El-Mevasi alanının da güvenli olduğunu öne sürmüştür.

Bölgedeki Zorla Göç ve Yerinden Edilenler

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Gazze'deki nüfusun %90'ı yerinden edilmiştir. Özellikle 7 Ekim sonrası, bölgedeki Filistinliler en az bir kere zorunlu göç ile karşı karşıya kalmıştır. BM, İsrail ordusunun Gazze'nin %84'ünün boşaltılmasına dair çağrılar yaptığını aktarıyor.

Sonuç

Gözlemlenen bu süreç, Gazze'deki insan hakları ihlalleri ve sivil halk üzerindeki baskılara dikkat çekmektedir. Gazze'deki bu durum, uluslararası alanda yoğun tartışmalara yol açarken, yerel halkın hayatta kalma mücadelesi de devam ediyor.

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